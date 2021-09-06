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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأثنين 6-9-2021

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 6 سبتمبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 21.57 جنيه للشراء 21.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (بلوم،المصرف المتحدة ، قناة السويس) اليوم الأثنين نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الاستثمار العربى اليوم الأثنين نحو 21.43 جنيه للشراء و 21.70 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 21.54 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني اليوم الأثنين نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.72 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 21.57 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع..

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الأثنين نحو 21.50 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.72 جنيه للبيع.


 

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