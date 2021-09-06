رضا عبد العال : حسام البدري ''بياكل عيش" .. وتصريحاته غير مبررة

وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل أمام الجابون مساء اليوم بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :حسام البدري '' بياكل عيـش '' في المنتخب ، كما أن تصريحاته عقب نهاية المباراة أمام الجابون بشأن الإجهاد والإرهاق ، تصريحات غير مبررة بالمرة ، فجميع المنتخبات في مختلف القارات تخوض مباريات في الأجندة الدولية ، في ذلك التوقيت .

واختتم عبد العال : المنتخب الوطني لم يخض مباريات ودية مثل بقية المنتخبات حول العالم ، وهذا سوء تخطيط من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم .

كشف حساب حسام البدري

سقط منتخب مصر في فخ التعادل امام نظيره الجابون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر في 20 سبتمبر 2019 ولعب حتي الوقت الحالي 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 مواجهات .

وصل راتب حسام البدري الي 800 ألف جنيه ويكون مجموع ما تقاضاه منذ توليه المهمة ما يقارب 19 مليون جنيه بين رواتب ومكافأة التأهل الي نهائيات كأس الأمم الافريقية 2022 .

منذ تولى حسام البدي مسئولية تدريب منتخب مصر وحتي شهر مارس 2021 حصل علي 14 مليون جنيه وبعدها تم زيادة الراتب الي 800 ألف جنيه بدلا من 730 ألف ليكون مجموع ما حصل منذ مارس وحتي الان 4 مليون و800 ألف جنيه



المباريات التي لعبها البدري

مصر 1- 1 كينيا

جزر القمر 0 -0 مصر

مصر 1- 0 توجو

توجو 1 – 3 مصر

كينيا 1 – 1 مصر

مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر