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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زملاءه تعرض للأزمه قلبيه وفارق الحياه بلفظ أنفاسه الأخيرة بالملعب المباراة

تفاصيل وفاة شاب فجأة أثناء لعب مباراة كرة القدم بالمحلة وأسرته مصدومة لرحيله

تفاصيل وفاه شاب فجأه
تفاصيل وفاه شاب فجأه أثناء لعب مباراة كرة القدم بالمحلة

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار لحالة من الصدمه والوجيعه علي وجوه الألاف من الأسر والعائلات لتلقيهم خبر وفاة الشاب محمد خالد لطفي يوم الجمعه الماضية في نهاية العقد الثالث من عمره حال لعبه مباراه كرة قدم برفقه زملائه في أحد الملاعب الخماسية وهو ما أثار حفيظه زملائه والجيران وأصابهم بحالة من الصدمه لرحيله المفاجىء إثر تعرضه للأزمة قلبيه أودت بحياته علي أرضية الملعب .
"تحولت ساحة الملعب الذي خصص للممارسة رياضة لعب كرة القدم اللعبه الأكثر شعبيا عالميا إلي ساحة تأبين رحيل الشاب الذي تنفس اخر انفاس روحه بين أيادي زملائه في مشهد جنائزي مهيب أشبه بالتفاف لاعبي كرة القدم للمنتخب الدنمارك في بطولة يورو 2020 عندما سقط مغشيا أرضا خلال مباراة فريقه الافتتاحية للتعرضه للهبوط حاد في الدوره الدموية بشكل مفاجىء ولكن سرعان ما تشابهت الأزمة مع الشاب المحلاوي حيث خلف رحيله ازمه حقيقية للأفراد أسرته لتركه طفلا وزوجه برفقه والديها وأشقائها بينما صعدت روحه إلي بارئها " .

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وانتقلت "صدي البلد " في بث حي مباشر من محيط مسكن الأسرة حال تلقي والديه واجب العزاء في رحيله تزامنا مع توافد المئات من المعزيين من جيرانه وزملائه وأقاربه لتقديم واجب العزاء في الشاب الفقيد " .
" ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين .. فقدنا اخويا وصاحبي وصديق عمري فجأه في لمح البصر .. حقيقه غير مستثناه في شيوع وموت الشباب الفجأه كونه من علامات الساعة الكبرى " بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدي البلد" الشاب أشرف حسن عامل باليومية أحد زملاء الشاب المتوفي لافتا أنه شاهد لحظات سقوطه في ملعب المباراه الخماسي مغشيا فجأه وسط صرخات وألام رأها في عيناي الشاب حال احتضاره لمروره  بأزمه قلبيه مفاجئه تسببت في موته المفاجىء أمام أعين العشرات من الشباب" .

كما تابع بقوله " شاب تميز بحسن الخلق ودماثه الأخلاق وكثيرا ما كان يهوي مساعده الفقراء وعمل الخير علي مدار مواقفه في الحياه وتزوج حديثا خلال 10 أشهر الماضيه ولديه طفلان رضيع تركه بعد مماته مع زوجته وأفراد أسرته للتربيته ومقدرش اقول غير الله يرحمك يا صحبي هتفضل في قلوبنا ووجدانا طول العمر" .
وأشار الحاج خالد لطفي والد الشاب المتوفي والدموع بعيناه وصوته الخافت بقوله " لله الأمر من قبل ومن بعد فقدت سندي في الحياه فجأه وربي له كل شىء ورحمته وسعت كل شيء وربنا يرحمك يا فلذه كبدي في الجنه ونعيمها"
واختتم والد الشاب بقوله "انا مش متخيل البيت من غيره صدمتنا في البلاء كبيره وصبر ربنا عظيم وربنا يعوضنا خير في طفله وأسرته ويبارك في أشقاء ابني الأكبر رحمه الله عليه" .
كما ناشد والد الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك كافة زملائه ومحبيه وجيرانه بالضرورة الدعاء له عقب انتهاء من مراسم تشييع جثمانه في مشهد جنائزي مهيب مؤيدا "بعظه الله في وفاته وان يلهم الله محبيه الصبر والسلوان بإذن الله".

محافظ الغربية وفاة شاب فجأه لعب كرة القدم ملعب خماسي ازمة قلبية أسرته نعي زملائه المحلة

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