اتربيت في بيتك .. أحمد فلوكس ينعى الفنان سمير الملا بكلمات مؤثرة

نعى الفنان احمد فلوكس ، الفنان الدكتور سمير الملا، الذى توفى خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع المرض.

وكتب فلوكس عبر حسابة بموقع انستجرام " الله يرحمك يا د سمير و يصبر ولادك و بناتك ... اتربيت في بيتك و كنت اعشق روحك الطيبه المرحه ... الله يرحمك ..

وتابع فلوكس : الطبيب الإنسان.دكتور سمير الملا. دمث الخلق. غزير العلم وأحد أهم أطباء المخ والأعصاب بمصر والذي لم يلقى الصيت الوافر من شهرة علمه قدر معرفة الكثيرين له ببعض الأدوار الصغيرة على شاشة التليفزيون والسينما والتي كانت دائماماتحمل طابع الإبتسامة الراقية الهادئة كروحه.



رحل عن عالمنا اليوم تاركا إرثا علميا وفنيا وسيرة طيبة تليق بجمال شخصة الإنسان والطبيب والفنان. اللهم تغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة".

و توفي الفنان الدكتور سمير الملا، خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع المرض.

وقررت أسرة الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

سمير الملا ، كان طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن فإشترك فى العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها “مبروك جالك ولد عام١٩٧٨ ”.

و"دموع فى عيون وقحه" عام ١٩٨٠ و "رأفت٨٠ و "رأفت الهجان"عام١٩٩٠ و "الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠ و "إغتيال شمس"عام٢٠١٠ ومن أفلامه " الإرهاب "عام١٩٨٩ و " قشر البندق "عام١٩٩٥ و "التوربينى" عام ٢٠٠٧.