مسلسل "الحرير المخملي" يدخل عمليات المونتاج

بدأ المخرج أحمد حسن، أمس الأحد، عمليات مونتاج مسلسله الجديد "الحرير المخملي"، بطولة الفنان مصطفى فهمي.



وقال حسن - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ عمليات المونتاج بعد انتهائه من تصوير جميع مشاهد المسلسل، مضيفا أن الجهة المنتجة لم تستقر حتى الآن على موعد عرض العمل.



وأوضح حسن أن المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي، مشيرا إلى أن المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.



المسلسل بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.