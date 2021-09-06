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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غدٍ.. استئناف عرض مسرحية "فريدة" على مسرح الطليعة

مسرح الطليعة
مسرح الطليعة

 أعلنت إدارة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، استئناف العرض المسرحي المونودرامي "فريدة" على مسرح الطليعة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة داخل قاعة صلاح عبد الصبور التي تُعرض فيها المسرحية.


مونودراما "فريدة" هي إنتاج حديث لفرقة مسرح الطليعة بقيادة مديرها المخرج عادل حسان، وقام بافتتاحها الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الأسبوع الماضي وسط إقبال جماهيري كبير، والمسرحية مأخوذة عن أغنية البجعة لأنطوان تشيكوف، وتدور أحداثها حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.


‎"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح فريدة

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