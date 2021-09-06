عماد متعب: شهادتي مجروحة في حسام البدري ولكن المنتخب بلا هوية

أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ، أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري بدون هو أو طريقة لعب محدده وبعيد تماما عن المستوي المطلوب .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت : شهادتي مجروحة في حسام البدري ولا يوجد شيء شخصي بيني وبين مدرب المنتخب ونجن نتحدث عن مصلحة منتخبنا الوطني ، لا يوجد تطور في الأداء والمنتخب بلاهوية وشكل وأسلوب



وأكمل :وجود 3 في نص الملعب يعني استحواذك ع الكرة ، منتخب الجابون بيقولك اكسبني في أول ربع ساعه والمباراة مفتوحه وسهله للغاية توتر حسام البدري واصل للاعبين وقلقه من النتيجة وهذا سبب الأداء السيء .

وأوضح : ظروف إفريقيا حاليا مختلفة تماما عن وقتنا الان أكثر راحة طائرة خاصة وفندق مريح واللعب ليلا وهو الوقت المفضل للاعب المصري في وقتنا كانت الظروف كلها صعبة .

وأختتم عماد متعب تصريحاته قائلا : ولو مرهق بدنيا مش هيأثر عليا في لعب الكرة .