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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة ميار الببلاوي.. شاهد

صدى البلد

أعلنت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن وفاة ولدتها ، وذلك من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

 

وكتبت ميار الببلاوي  " امى فى ذمه الله اه". 

 

ويذكر ان دافعت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن الفنانة حلا شيحا، في الأزمة التي نشأت بينها وبين الفنان تامر حسني عن فيلم "مش أنا"، وتبرأها من المشاهد التي ظهرت في كل من الفيلم والفيديو كليب الخاص بالفيلم.

 

ونشرت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كاتبة: "كنت زعلانة أوي لما حلا شالت الحجاب وكنت بدعيلها بظهر الغيب، ولما رجعت للفن حسيت إنها غير متزنة، وأنها تعرضت لصدمة ضربت أساس عقيدتها، وشجعها اللي حواليها وكأنهم كانوا بيدعموها".

 

وأكملت ميار الببلاوي: "حلا شيحة ذاقت حلاوة الطاعة، لحد ما تزوجت معز مسعود، وأنا أعرفه من خلال كورس كنا بناخده في بيروت في بداية حجابي مع عمرو خالد، الحب والسند مع بذرة الإيمان والتقوى ظهر على حلا".

 

وأوضحت ميار الببلاوي: "حلا من جواها حلو أوي، والقائمين على الفيلم ناس محترمين، ووافقت على التصوير وحصلت على أجرها، ولكن التمس لأخيك 70 عذرًا فإن لم تجد فـ 100، وأغلب ظني إن حلا شيحة عايزة تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لأي فنان".

ميار الببلاوي

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