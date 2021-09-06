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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تأجيل 16 عامًا.. سمارت تكشف عن الـ concept1 الكهربائية بمعرض ميونيخ

بعد تأجيل 16 عامًا...
بعد تأجيل 16 عامًا... سمارت تكشف عن الـ concept1 الكهربائية

أزاحت شركة سمارت الألمانية الستار عن الكروس أوفر الجديدة  concept1 في معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA المقام حاليًا بألمانيا، لتحقق بذلك حلًما طال تحقيقه لأكثر من 16 سنة عندما أعلنت لأول مرة فكرة الـconcept من فئة الكروس أوفر، بمعرض فراكفورت للسيارات عام 2005.

وفقًا لـ"موتور1" المتخصص في السيارات، سيارة الكونسيبت1 الجديدة، وهي مشروعًا مشتركًا بنسبة 50:50 بين "دايملر" و Geely كانت مجرد فكرة منذ 16 عامًا لم تتحقق بسبب العقبات والمشاكل المالية لشركة دايملر كرايسلر البائدة، وهي مجرد بداية لإنتاج المزيد من الطرازات الكهربائية لشركة "سمارت" غير الفورتو ذات المقعدين أو طراز الفورفور ذات الأربعة الأبواب.

 يبلغ طول الكونسيبت1،  4.29 مترًا أما عرضها 1.91 مترًا وارتفاعها 1.70 مترً، وعلى الرغم من أن الشركة عملت على تطويرها من الألف إلى الياء لتكون سيارة كهربائية بالكامل إلا أنها تتميز بقاعدة عجلات طويلة بشكل ملحوظ لحجمها الصغير، وتبلغ 2.75 متر.

تعمل الآن سمارت على إنتاج الكونسيبت1 الكروس أوفر الكهربائية الصغيرة بمقعد خلفي ثالث في إشارة واضحة إلى  إلى نوايا سمارت إنتاج سيارات بفئات أعلى وأكثر فخامة لتنوع من طرازاتها. لم يُكشف حتى الآن عن المواصفات الفنية الأخرى التي تتجاوز الحجم وتكوين المقعد.

تم تصميم الكروس أوفر من قبل دايملر ومن المقرر أن يتم تصنيعها على منصة جيلي للتجربة المستدامة (SEA) ، وتستقر الكونسيبت1 على عجلات ضخمة مقاس 21 بوصة وتتميز بقضبان إضاءة LED من الأمام والخلف، ومن ناحية الهيكل الخارجي تبدو مختلفة اختلافًا جوهريًا عن جميع سيارات سمارت التي سبقتها، خاصةً في الداخل حيث تهيمن شاشة لمس ضخمة بحجم 12.8 بوصة على المقصورة البسيطة.

وعدت شركة سمارت عملائها أن تدعم الكروس أوفر الجديدة تقنية الشحن السريع ونظام الـ OTA أي التحديثات عبر الهواء إلى جانب نظام المعلومات والترفيه بعيد المدى والجيل التالي. وتعمل شركة سمارت جاهدة بالتعاون مع دايملر وجيلي لبناء الثقة والموثوقية للعلامة التجارية المتعثرة من خلال الاستفادة من تزويد المركبات بأعلى مستويات الأداء والكفاءة الديناميكية.

سمارت الكروس اوفر concept1 معرض ميونيخ IAA دايملر

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