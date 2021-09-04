أخبار السيارات| كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022.. باقة 20 ألف دينار كويتي.. 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق السعودي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

بتصميم أكثر شراسة .. كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022

كشفت شركة كيا العالمية عن نسختها الجديدة سبورتاج 2022 داخل السوق الاسترالي، حيث ظهرت هذه النسخة بإطلالة قوية مع مفهوم الـ SUV، والذي تنتمي إليه هذه الفئة بين طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب بعد اللمسات الخارجية والتي تزيد من تألقها مثل منظومة الشبكات الامامية المتعددة الفتحات الهوائية، و المصابيح الامامية التي تتميز بالشراسة، مع بعض الترقيات الداخلية.

باقة 20 ألف دينار كويتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تتعدد الإصدارات التي تحمل موديل 2021 داخل السوق الكويتي، سواء كانت تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، أو باطلالة الكروس أوفر، أو السيارات صغيرة الحجم بين فئة الهاتشباك، وأيضا طرازات السيدان بإطلالة الكوبيه والتي تلاقي شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية.

باقة 100 ألف ريال.. 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق السعودي | صور

يضم السوق السعودي مجموعة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تنضم إلى قائمة الـ SUV، ومع تعدد الطرازات المطروحة يبحث المستهلك عن القيمة السعرية التي تناسب احتياجه.

الأسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

شهدت النسخة شيري تيجو 3 موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصرية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 1000 جنيه، و تعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

زيادة في اسعار هيونداي النترا HD موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة نسبة بلغت 2000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المصري للسيارات.

ارتفاع في اسعار هيونداي اكسنت HCL .. صور

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي اكسنت HCL داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيدان.

لمحبي التسارع.. تيسلا تختبر نسختها S بلايد داخل حلبة نوربورجرينج| فيديو

استطاعت شركة تيسلا للسيارات أن تقدم باقة قوية من الطرازات التي تعتمد على منظومة الطاقة الكهربائية، إلى جانب القدرات الهجينة الفريدة، ومن بين هذه الاصدارت تأتي النسخة "تيسلا S بلايد" بالعديد من المفاهيم القوية، حيث ظهرت هذه النسخة للمرة الاولى في عام 2019 وتحديدا في شهر سبتمبر، وذلك في أثناء تأدية الاختبارات الخاصة من ناحية التسارع والانطلاق من داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية.

بتحديثات جديدة.. انفينيتي تزيل النقاب عن QX80 موديل 2022

تمكنت شركة انفينيتي أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسوق السيارات العالمية، ويرجع ذلك إلى اصداراتها القوية و المتعددة، وعلى رأسها السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومنها السيارة QX80 موديل 2022، حيث كشف الصانع الياباني عن بضع ترقيات جديدة إلى هذا الطراز، بالاضافة إلى بعض التفاصيل الخاصة بأسعارها.