عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022.. باقة 20 ألف دينار كويتي.. 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق السعودي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بتصميم أكثر شراسة .. كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022

كشفت شركة كيا العالمية عن نسختها الجديدة سبورتاج 2022 داخل السوق الاسترالي، حيث ظهرت هذه النسخة بإطلالة قوية مع مفهوم الـ SUV، والذي تنتمي إليه هذه الفئة بين طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب بعد اللمسات الخارجية والتي تزيد من تألقها مثل منظومة الشبكات الامامية المتعددة الفتحات الهوائية، و المصابيح الامامية التي تتميز بالشراسة، مع بعض الترقيات الداخلية.

 

باقة 20 ألف دينار كويتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تتعدد الإصدارات التي تحمل موديل 2021 داخل السوق الكويتي، سواء كانت تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، أو باطلالة الكروس أوفر، أو السيارات صغيرة الحجم بين فئة الهاتشباك، وأيضا طرازات السيدان بإطلالة الكوبيه والتي تلاقي شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية.

 

باقة 100 ألف ريال.. 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق السعودي | صور

يضم السوق السعودي مجموعة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تنضم إلى قائمة الـ SUV، ومع تعدد الطرازات المطروحة يبحث المستهلك عن القيمة السعرية التي تناسب احتياجه.

 

الأسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

شهدت النسخة شيري تيجو 3 موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصرية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 1000 جنيه، و تعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

زيادة في اسعار هيونداي النترا HD موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة نسبة بلغت 2000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المصري للسيارات.

 

ارتفاع في اسعار هيونداي اكسنت HCL .. صور

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي اكسنت HCL داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيدان.

 

لمحبي التسارع.. تيسلا تختبر نسختها S بلايد داخل حلبة نوربورجرينج| فيديو

استطاعت شركة تيسلا للسيارات أن تقدم باقة قوية من الطرازات التي تعتمد على منظومة الطاقة الكهربائية، إلى جانب القدرات الهجينة الفريدة، ومن بين هذه الاصدارت تأتي النسخة "تيسلا S بلايد" بالعديد من المفاهيم القوية، حيث ظهرت هذه النسخة للمرة الاولى في عام 2019 وتحديدا في شهر سبتمبر، وذلك في أثناء تأدية الاختبارات الخاصة من ناحية التسارع والانطلاق من داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية.

 

بتحديثات جديدة.. انفينيتي تزيل النقاب عن QX80 موديل 2022

تمكنت شركة انفينيتي أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسوق السيارات العالمية، ويرجع ذلك إلى اصداراتها القوية و المتعددة، وعلى رأسها السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومنها السيارة QX80 موديل 2022، حيث كشف الصانع الياباني عن بضع ترقيات جديدة إلى هذا الطراز، بالاضافة إلى بعض التفاصيل الخاصة بأسعارها.

اخبار السيارات اخبار السيارات سبورتاج 2022 5 سيارات كوبيه 5 سيارات SUV

ترشيحاتنا

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

1.4 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

وزير الخارجية الإسرائيلي ينفي وجود محادثات سياسية مع السلطة الفلسطينية

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام القادمة

نشرة الأخبار.. اجتماع بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية.. متى تكلف البنت بالحجاب؟

قبل وصول الطلاب.. تعقيم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ