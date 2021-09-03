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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم أكثر شراسة .. كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022

بتصميم اكثر شراسة
بتصميم اكثر شراسة .. كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022

كشفت شركة كيا العالمية عن نسختها الجديدة سبورتاج 2022 داخل السوق الاسترالي، حيث ظهرت هذه النسخة بإطلالة قوية مع مفهوم الـ SUV، والذي تنتمي إليه هذه الفئة بين طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب بعد اللمسات الخارجية والتي تزيد من تألقها مثل منظومة الشبكات الامامية المتعددة الفتحات الهوائية، و المصابيح الامامية التي تتميز بالشراسة، مع بعض الترقيات الداخلية.

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مواصفات النسخة العالمية 
 

تحتوي السيارة كيا سبورتاج 2022 على عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تتيح لقائد المركبة سهولة التحكم في مستوى صوت الوسائط المتعددة و لمكالمات الهاتفية، إلى جانب بعض أنظمة المساعدة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس تتراوح بين 8 و 12.3 بوصة، تدعم كلا من التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، و لوحة عدادات متطورة، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق.

و تضم السيارة كيا سبورتاج 2022 باقة من وسائل الامن السلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام التحكم الذكي المتقدم في السرعة، و برنامج متابعة النقاط العمياء، و خاصية التحذير عند مغادرة المسارات، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المتطورة الخاصة مثل الفرامل المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع والثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية.

تستمد السيارة كيا سبورتاج 2022 قوتها من خلال نوعين من المحركات، الأول رباعي الاسطوانات تيربو ديزل بسعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 183 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 416 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر رباعي الاسطوانات أيضا ولكنه بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 177 حصانا، و265 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.  

كيا سبورتاج بسبب انقطاع الكهرباء سبورتاج 2022 كيا سبورتاج 2022

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