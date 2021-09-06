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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإشغالات

لمواجهة كورونا.. تحرير 24 محضر إشغال وعدم ارتداء كمامة بالبحيرة

رفع الإشغالات عن
رفع الإشغالات عن الطريق

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة وكذا رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية  والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع:-

رفع الإشغالات عن الطريق 

- ٢٢٩ حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وتحرير ٥ محاضر ضد مقاهي ومصادرة ٢٠ شيشة بكفر الدوار.

- تحرير ١٩  محضر إشغال وعدم ارتداء كمامات ومصادرة ٣ شيش بكوم حمادة.

- ٦٢ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بوادي النطرون.

- ٧٠ حالة إشغال بادكو و ٣٧ حالة برشيد.

- ٥٠ حالة إشغال عبارة عن إعلانات بدون ترخيص بمركز ومدينة الدلنجات.

- ٩٠ شيشة بمركز ومدينة  بايتاي البارود.

محافظ البحيرة مواجهة كورونا لتيسير الحركة المرورية البحيرة عدم إرتداء كمامة

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