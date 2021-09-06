إطلالة راديو الأهرام !!!

منذ استئناف عمل راديو الأهرام، يوم 29 مارس 2021 وإعادة بثه "لايف" مرةً ثانيةً للمستمعين، عُشاق الأهرام وريادتها في الأعمال.. حقَّق الراديو مكاسب كبيرة متجاوزاً أرقاماً قياسية، واكتسب عدد كبير من الزوَّار والمستمعين والمشاهدين لصفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، https://www.facebook.com/AlAhramDaily

حيثُ وصل لأكثر من مليون متابع ما بين مشاهد ومستمع.

راديو الأهرام يحرص على تقديم أفكار جديدة وبرامج مختلفة، سواء في المحتوى أو النوعية المقدمة، وحريص على أن يُخاطب كافة الشرائح العمرية، وكافة العاملين بالدولة، كما يُقدم الراديو خدمات للمواطنين تدعم أفكار الدولة البناء والسياسة التنويرية ويحرص على إلقاء الضوء على قضايا وتقديم حلولاً لها.

يقدم الراديو برامج متنوعة في السياسة والفن والحياة الاجتماعية والتعليم والإتيكيت والموضة، وأبرز البرامج التي حققت تفاعلاً كبيراً على مواقع السوشيال ميديا، برنامج "أنا والنجوم" و"مودرن سكولز" و"هوانم الأهرام" و"رموز مصرية" و"كل يوم سياسة" و"للجمال أسرار".

الفترة القادمة بإذن الله ستشهد تطويراً في الراديو وتقديم برامج جديدة متنوعة تدعم أفكاراً تُركز على الحرف اليدوية وتشجع الشباب على امتهان أعمال جديدة يحتاجها المجتمع المصري، بالإضافة إلى برامج سياحية داخلية وخارجية لخدمة المستمعين وبرامج أدبية وصالونات ثقافية.

يضم الراديو نخبة كبيرة من الصحفيين المتميزين العاملين في الأهرام، ممن يملكون أفكار رائدة تضيف للحياة اليومية للمواطن المصري، منهم الأساتذة ماهر مقلد والبهاء حسين وأحمد عبد الرازق ونيفين شحاتة وياسر عبيدو ومنال عبيد وشيماء مأمون وريهام حازم ودعاء قرني وسماح الجمل ومحمد حماد وخالد كامل والمخرج العبقري محمد شعبان والمصور الفنان محمد حسانين، بالإضافة إلى كاتبة هذه السطور.

الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كان قد افتتح الراديو في مارس الماضي، لنبدأ حقبة جديدة في تاريخ الأهرام نشهدها على يد الهيئة الوطنية للصحافة، الداعمة للصحفيين والفكر المهني المتطور خارج الصندوق، والأهم مناخ "العمل الجماعي"، والذي أكد عليه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في أول لقاء لنا معه على "راديو الأهرام".

والآن وبعد توجيهات الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، بتطوير العمل بالراديو، لتقديم خدمات معلوماتية بشكل أوسع للسادة المستمعين، بحيثُ نحاول شرح الأحداث باستفاضة ونقدم المعلومات بشفافية، حتى لا نترك الجمهور ينخدع بالشائعات أو بكل ما يُعرض على منصات التواصل الاجتماعي.

شكر خاص للأستاذ علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والذي يسعى جاهداً لتطوير أستوديو راديو الأهرام، وتأسيس أستوديو للإذاعة، يُضاهي أفخم وأحسن استوديوهات الإذاعة في مصر وخارجها.

والشكر موصول للأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي يعمل جاهداً على توفير أعلى التقنيات في مؤسسة الأهرام العريقة، لدعم أبناءها وتطويرهم في كافة القطاعات.

من كل قلبي: شكراً للهيئة الوطنية للصحافة وشكر خاص لزملائي في مؤسسة الأهرام العريقة.

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