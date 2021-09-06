بينها روسيا وقطر.. طالبان تدعو هذه الدول لحضور مراسم تشكيل الحكومة في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أنها دعت عددًا من الدول من بينها روسيا، لحضور مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، قال مسؤول في طالبان: "لقد أرسلنا دعوات إلى تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر للمشاركة في مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في مؤتمر صحفي، "أرسلنا دعوات رسمية إلى مسئولي بعض الدول، لحضور مراسم إعلان الحكومة".

وأكد مجاهد أن الحركة ستعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة لأن الحرب في أفغانستان انتهت، لافتا إلى أن العمل من أجل إعادة بناء الدولة.

وعن تشكيل الحكومة، أوضح مجاهد: "يحتمل أن تكون الحكومة في الوهلة الأولى نيابية، حتى تكون قابلة لاستيعاب التعديل والتغيير"، مؤكدا أن الحركة تضع آخر اللمسات بشأنها.

وتابع: "سنشكل حكومة تصريف الأعمال كي تكون هناك فرصة لتعديلها وتحسين أدائها، والتشكيل الحكومي الجديد سيكون جامعا وشاملا لعناصر المجتمع الأفغاني”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا قد تشارك في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة إذا تم تشكيل حكومة شاملة، مشيرا إلى رغبة بلاده في دعم عملية تشكيل الحكومة الأفغانية.

وقال لافروف للصحفيين: "نرغب في دعم عملية تشكيل حكومة تعكس كل جوانب المجتمع الأفغاني، بما في ذلك حركة طالبان، والمجموعات العرقية الأخرى، وليس البوشتون فقط، وإنما الهزارة والأوزبك والطاجيك. حكومة شاملة مثل هذه يمكن أن تضمن انتقالًا مستدامًا إلى حياة جديدة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.