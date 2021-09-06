تطورات جديدة في قضية اغتصاب نجم مانشستر سيتى لـ 3 سيدات

وجهت شرطة تشيشاير بإنجلترا، تهمة الاغتصاب التي يُتهم فيها بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب فرنسا، لأحد الأفراد - بحسب بيان نشرته اليوم.

وأكدت شرطة تشيشاير، إن لويس ساها ماتوري 40 عامًا من إكليس في مانشستر الكبرى، وجهت إليه أربع تهم بالاغتصاب مع بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي.

وأشارت الشرطة إلي أن بنجامين ميندي سيمثل مع ساها أمام محكمة تشيستر كراون يوم الجمعة بتهمة أربع تهم بالاغتصاب.

واتُهم ميندي باغتصاب ثلاث نساء بما في ذلك واحدة أقل من 18 عامًا في منزله في طريق إنسينلي في بريستبري، تشيشير.

يذكر أن بنجامين ميندي تم إيقافه من مانشستر سيتي الشهر الماضي في انتظار نتيجة التحقيقات الجنائية.