مفارقة غريبة.. هيو جاكمان يعلن وفاة والده بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب

نشر النجم العالمي هيو جاكمان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه رحيل والده كرس وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب.

وقال هيو جاكمان “في الساعات الأولى من عيد الأب، توفي والدي بسلام، وبينما يسود حزن عميق، أشعر بالامتنان والحب، كان والدي باختصار غير عادي، كرس حياته لأهله وعمله وإيمانه”.

وكان قرر فلوريان زيلر، مخرج فيلم “الأب - The Father”، بدء خطوته السينمائية القادمة رغم استمرار نجاح عمله وترشحه للأوسكار وحصوله على البافتا منذ أيام.

نجاح فيلم الأب

ترشح "الأب – "The Father لست جوائز أوسكار، من بينها أفضل ممثل لأنتوني هوبكينز وأفضل ممثلة لأوليفيا كولمان، ما دفع فريق عمله لاختيار طاقم جديد من الممثلين لنسخة جديدة.

اختير كل من هيو جاكمان ولورا ديرن، لبطولة فيلم The Son، وعلى غرار الأب اقتبست قصته من إحدى المسرحيات ضمن ثلاثة أعمال درامية حول الأسرة ولها جزء ثالث أيضا باسم The Mother.

ركز فيلم الأب على معاناة كبار السن مع مرض الزهايمر، لكن الابن يركز على اكتئاب المراهقين، من خلال تتبع هيو جاكمان وزوجته السابقة ديرن ومعاناتهما مع ابنهما المراهق الغاضب.

يسعى بيتر "هيو جاكمان" إلى أن يكون أبا أفضل، ويبحث عن مساعدة ابنه في تحقيق السعادة العائلية ويحاول فهم ما يمر به، لكن الأسرة تواجه مسارا خطيرا ويحاول الجميع إعادة الترابط.

عرضت قصة The Son، من قبل على المسرح في عام 2018 بباريس ولندن، وهي قصة إنسانية عميقة تظهر التعاطف والدفء الأسري وتدور أحداثه في مدينة نيويورك بحسب موقع “هوليوود ريبورتر”.