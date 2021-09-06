عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفارقة غريبة.. هيو جاكمان يعلن وفاة والده بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب

هيو جاكمان
هيو جاكمان

نشر النجم العالمي هيو جاكمان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه رحيل والده كرس وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب.  

 

وقال هيو جاكمان “في الساعات الأولى من عيد الأب، توفي والدي بسلام، وبينما يسود حزن عميق، أشعر بالامتنان والحب، كان والدي باختصار غير عادي، كرس حياته لأهله وعمله وإيمانه”. 

وكان قرر فلوريان زيلر، مخرج فيلم  “الأب - The Father”، بدء خطوته السينمائية القادمة رغم استمرار نجاح عمله وترشحه للأوسكار وحصوله على البافتا منذ أيام.

 

نجاح فيلم الأب 

ترشح "الأب – "The Father لست جوائز أوسكار، من بينها أفضل ممثل لأنتوني هوبكينز وأفضل ممثلة لأوليفيا كولمان، ما دفع فريق عمله لاختيار طاقم جديد من الممثلين لنسخة جديدة.

 

اختير كل من هيو جاكمان ولورا ديرن، لبطولة فيلم The Son، وعلى غرار الأب اقتبست قصته من إحدى المسرحيات ضمن ثلاثة أعمال درامية حول الأسرة ولها جزء ثالث أيضا باسم The Mother.

شبهوه بـ حسن شاكوش.. محمد رمضان يثير الجدل بتيشيرت ناسا.. صور

ميمي جمال تكشف سبب غيابها عن الفن بـ صاحبة السعادة

ركز فيلم الأب على معاناة كبار السن مع مرض الزهايمر، لكن الابن يركز على اكتئاب المراهقين، من خلال تتبع هيو جاكمان وزوجته السابقة ديرن ومعاناتهما مع ابنهما المراهق الغاضب.

يسعى بيتر "هيو جاكمان" إلى أن يكون أبا أفضل، ويبحث عن مساعدة ابنه في تحقيق السعادة العائلية ويحاول فهم ما يمر به، لكن الأسرة تواجه مسارا خطيرا ويحاول الجميع إعادة الترابط.

عرضت قصة The Son، من قبل على المسرح في عام 2018 بباريس ولندن، وهي قصة إنسانية عميقة تظهر التعاطف والدفء الأسري وتدور أحداثه في مدينة نيويورك بحسب موقع “هوليوود ريبورتر”.

هيو جاكمان وفاة والد هيو جاكمان أخبار هيو جاكمان أعمال هيو جاكمان كرس عيد الأب

موضوعات متعلقة

ميمي جمال تكشف سبب غيابها عن الفن بـ صاحبة السعادة

ماكو والإنس والنمس.. إيرادات الأفلام تقترب من 2 مليون جنيه

شبهوه بـ حسن شاكوش.. محمد رمضان يثير الجدل بتيشيرت ناسا.. صور

مدير مهرجان فينيسيا يستقبل أبطال فيلم "أميرة" ..صور

عبد الدايم تشهد مشاركة فرقة رضا في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية.. صور

أخبار الفن.. رقصة مها أحمد.. وفاة سارة هاردينج.. إلغاء تصريح حسن شاكوش

أخس 5 كيلو كمان؟ مها أحمد ترقص مع أحمد سعد في حفلِه

داليا مصطفى تروي تجربتها مع سمكري البني أدمين

ترشيحاتنا

طالبان تدعو أنجيلا ميركل لزيارة أفغانستان

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

الزوجة الثانية والثالثة.. زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته

حسام حسن وميدو.. فكري صالح يرشح الأنسب لقيادة المنتخب خلفا لـ البدري

الاحتفال بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا دانيال

سيد علي عن راتب حسام البدري: صحفي 40 عاما ومجمعتش هذا المبلغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ