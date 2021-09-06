الاحتفال بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا دانيال

احتفلت أمس، إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية، واليوبيل الفضي الكهنوتي لصاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية، حيث إن نيافته سيّم كاهنًا عام ١٩٩٦، وبذلك أتم الأنبا دانيال خمسة وعشرين سنة في الخدمة الكهنوتية، وسنتين أسقفًا للإيبارشية.

أقيم الاحتفال بمقر المطرانية، وذلك بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها نيافة الأنبا دانيال لطفي، بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، وبعض الآباء الكهنة.



تضمن الاحتفال عرض كل نشاط في الكنيسة فقرة في الحفل من خلال ترانيم لكورال صوت السلام، وأيضًا عرضا مسرحيا من خدمة نشاط التربية الدينية، بجانب المواهب في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك قدمت بعض الأنشطة مثل خدمة إيمان ونور، والمجلس الرعوي، وخدمة مار منصور، واجتماع الأب بيو كلمات الشكر والامتنان للأنبا "دانيال لطفي". واختتم الاحتفال بكلمة نيافة الأنبا دانيال، مع بعض الألحان.