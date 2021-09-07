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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| حجم إنجازات حياة كريمة في محافظة دمياط

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن أعمال حياة كريمة في محافظة دمياط.


وأظهر التقرير المصور، حجم الأعمال التي تتم في المحافظة في الخدمات وتبطين الترع والتعليم والصحة.

 

فيما قال الدكتور منال عوض محافظ دمياط، إنه 1400 ورشة تم بيع 450 ورشة منها في مدينة الاثاث، مضيفا أن 30 ألف فرصة عمل توفرها مدينة الأثاث.


وأضاف  الدكتور منال عوض محافظ دمياط، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 100 ألف فرصة عمل نستهدفها من اكتمال مدينة الاثاث، لافتا إلى أنه تم انشاء موقف سيارات بالقرب من مدينة الأثاث لخدمة العمال.

قالت  الدكتور منال عوض محافظ دمياط، إن حياة كريمة في دمياط ستكون في قرى مركز كفر سعد، مضيفة أن 28 مشروع صرف صحي في قرى مركز كفر سعد بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة.
وتابعت أن هناك 16 مشروع لتبطين الترع وتأهليلها ضمن مبادرة في المحافزة، و27 مشروع للصحة و22 مدرسة جديدة.
وأكدت أن 570 حالة سكن كريم بدمياط ضمن المبادرة في دمياط، 6 مشروعات انشاء حماية مدنية، لافتا إلى أن كثافة الفصول تصل لـ 55 طلب حاليا وستنخفض لـ 30 طالب.

وأكمل أن 791 مشروع بتكلفة 3 مليار جنية في المرحلة الأولى لحياة كريمة في دمياط، مستدركا أن لدينا معرض دائم لصغار الصناع في مدينة الأثاث.

أحمد موسى محافظة دمياط حياة كريمة منال عوض مدينة الاثاث

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