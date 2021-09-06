بشرى سارة من وزير التعليم حول مصروفات المدارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه جار العمل على حوكمة التعاقدات بين المدارس وأولياء الأمور في ملف المصروفات.



وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا وسيكون الدفع إلكترونيا تحت إشراف الوزارة سواء كانت مدارس دولية أو تجريبية لغات".

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وتابع الوزير:" وزارة التعليم عندما تتلقى شكوى عن زيادة مصاريف بما يخالف الزيادة المعلنة من وزارة التعليم يتم التحرك فورا وإجراء اشراف اداري مالي كامل على المدرسة ويتم منع تلك الزيادات ".

وتابع طارق شوقي :" سيكون هناك عقوبات مالية كبيرة على المدارس المخالفة لـ نسبة زيادة المصروفات التي تحددها وزارة التربية والتعليم ".