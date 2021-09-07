استمروا يا وحوش.. تامر حسني يوجه رسالة لصناع أغنية مش تمثال

وجه الفنان تامر حسني، رسالة، لصناع أغنية “مش تمثال” والتي طرحها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة به على “اليوتيوب”.

وقال تامر حسني، في فيديو: "شكرا ليك يا حمزة أنت وقاياتي وأمين على الأغنية دي، شكرا لحبكم في عمل، أغاني بتصدر طاقة إيجابية لشبابنا، استمروا يا وحوش".

بينما قال الشاعر محمد القاياتي، :"النجم الكبير #تامر_حسني فنان بجد و جرئ و مجتهد و انا فخور بتجربتي معاه خصوصا أغنية #مش_تمثال عشان هو طاقته و تجربته بتقول كل حاجة في الأغنية عشان كدة هو اكتر حد ممكن الشباب يشوفوه قدوة مشرفة و تصدقه و تاخد منه أمل عشان تكمل مشوار الحياه رغم صعوبته .. شكرا تامر حسني".

“مش تمثال” من كلمات : محمد القاياتى ،ألحان :محمد حمزة ،توزيع : أمين نبيل.

ووجه تامر حسني، رسالة للشباب تحثهم على الصبر والكفاح والمثابرة وعدم التخلي عن احلامهم وتجاوز الصعاب.

وقال لإنه مر بظروف معيشية صعبة وعانى من الواسطة إلا أنه تجاوز ذلك واستطاع تحقيق أحلامه.