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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كلاب في الحي السويسري.. سكان شارع أحمد الزمر بمدينة نصر للمسؤولين: أغيثونا

انتشار الكلاب الضارة
انتشار الكلاب الضارة

أرسل سكان مدينة نصر، داخل الحي السويسري، شكواهم لخدمة “بين الناس”  في موقع "صدى البلد"، متضررين من انتشار الكلاب بشكل كبير في الشارع.

 

وقال أحدهم إنه هناك أكثر من 40 كلبا بين البوابتين 2 و 3، في شارع أحمد الزمر داخل الحي السويسري أ بمدينه نصر.

 

وطالب سكان شارع أحمد الزمر بسرعة تدخل المسئولين للسيطرة على تلك الكلاب الضالة، التي تبعث الخوف وعدم الأمان في الشارع.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

 

مدينة نصر الحي السويسري خدمة بين الناس بين الناس انتشار الكلاب الكلاب

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