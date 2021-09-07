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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 33 مليون إصابة بكورونا و441 ألف حالة وفاة

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و290 حالة وفاة بالفيروس.

 

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند، تجاوز الـ  33 مليون، كما بلغت الوفيات 441 ألف حالة وفاة.

 

وكشفت وكالة رويترز للأنباء في إحصاء جديد عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 221 مليونا و24 ألف حالة.

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كما أشارت رويترز إلى وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 4 ملايين و751 ألفا و485 حالة.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أنه من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول متحور مو من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات الحالية المستخدمة في مكافحة الوباء.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة مو من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا، وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة "مثيرة للاهتمام"، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن  تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن  المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى  أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة مو، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

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