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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي.. اتحاد الكرة يثير الجدل بحذف بيان إقالة حسام البدري.. حسام غالي يقترب من خوض انتخابات الأهلي

اخبار الرياضة
اخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 7-9-2021، نرصدها لكم فيما يلي: 

 

الأهلي يعلن غلق ملف الصفقات في الانتقالات الصيفية الجارية

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تم إغلاقه بعد التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

 

الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لصالح منتخب مصر

كشف علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي،  مصير إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة، واستمراره في قيادة الدراويش خلال الموسم المقبل.


كيف يفكر اتحاد الكرة بعد رحيل حسام البدري.. حتحوت يجيب..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة اتحاد الكرة المصري قرر اليوم الاثنين، إقالة حسام البدري، من تدريب المنتخب الوطني.

 

باتشيكو يرحب بتدريب منتخب مصر

رحب جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك بفكرة تولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.


محمد صلاح : لم اتمني الإطاحة بـ حسام البدري بهذه السرعة

تحفظ محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، على عودة الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى تدريب منتخب مصر.

 

الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة .. تفاصيل

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إعارة مصطفي البدري المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الحالية .


محمد صلاح: يجب تعيين مدير فني أجنبي.. فينجادا الافضل مؤقتا.. فيديو

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق أن حسام البدري أخطأ في تشكيل منتخب مصر أمام الجابون وذلك سبب كارثة الامس مشيرا الي أن تأخر التغييرات تسبب في فقدان النقطيتين .


حسام غالي يقترب من خوض انتخابات مجلس إدارة الأهلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت اقتراب حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة .


تفاصيل صفقة مصطفى البدري لـ الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، عن تفاصيل عرض الأهلي والزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

 

المدير المالي لنادي الزمالك: المديونيات وصلت لـ مليار جنيه.. فيديو

أكد طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، أن مديونيات القلعة البيضاء وصلت لأكثر من مليار جنيه بشكل متراكم منذ 10 سنوات .


رضا عبد العال: تاكيس چونياس الأفضل للمنتخب.. والمدرب المصري لا يصلح
أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن اليوناني تاكيس چونياس المدير الفني لنادي بيراميدز ، هو الأصلح لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته مساء أمس عقب التعادل بالأمس أمام الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

 

حذف بيان إقالة حسام البدري من حساب اتحاد الكرة يثير الجدل.. تفاصيل
أثارت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على “فيس بوك”، الجدل؛ بعد حذفها بيان إقالة حسام البدري من منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

 

المدير المالي للزمالك: الفوز بالدوري طبيعي.. ولا نتعرض للظلم ..فيديو
أكد طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، إن فوز الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري أمر طبيعي وليس إعجازا.

الزمالك حسام البدري مصطفى البدري الأهلى الاسماعيلي

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