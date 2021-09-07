ندوة عن كيفية التقدم للحصول على الزمالة والمنح الدراسية بعلاج طبيعي بنها

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية ندوة تحت عنوان، كيفية التقدم للحصول على الزمالة او المنح الدراسية وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور وليد طلعت منصور القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و50 طالب وذلك لمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد.

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وحاضر في الندوة الدكتور مهران مختار النجار الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.



وخلال الندوة قام مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بشرح وتعريف بأهداف وأنشطة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، وأهم الجهات المحلية والدولية الداعمة للمنح الدراسية ، بالإضافة الي كيفية التقدم للحصول علي منح دراسية وما هي العوامل الواجب مراعاتها للحصول علي منح دراسية وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.



وعلى هامش الندوة تم إعطاء الطلاب فرصة لتقديم الأسئلة للمحاضر ، بالإضافه إلى أنه تم توزيع استبيان من مكتب العلاقات الدولية علي الحضور لمعرفة مدى رضاهم عن المحاضرة ومدى الاستفادة من المحاضرة وهل استطاعوا من خلال المحاضرة التعرف علي أنشطة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة وهل يرغب الطلاب في مزيد من المحاضرات ومقترحاتهم مواضيع المحاضرات القادمة.



من ناحية أخرى أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها علي الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة الماضية في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالاضافة الى دورها فى متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة.

جاء ذلك خلال رئاسة الجيزاوى للاجتماع الدوري للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار الجيزاوي إلى اهمية وضع خطة للعمل قبل بدء العام الدراسي الجديد وتشمل كافة كليات وقطاعات جامعة بنها من حيث أعمال الصيانة وضع العلامات الاسترشادية ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة للبدء في في استقبال الطلاب الجدد حيث سيتم تطعيم كافة الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم ، بالإضافة الي وضع خطط للإخلاء لكافة منشآت الجامعة بالتعاون مع الحماية المدنية بالقليوبية وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات.

وشدد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها وكذلك تدريب افراد الامن الاداري علي الحماية المدنية وعقد دورات الاسعافات الاولية لكافة منتسبي الجامعة بالتعاون مع الهلال الأحمر بالقليوبية،لافتا ان هذه الدورات تعطي ثقة للمجتمع المدني في الجامعة للتعامل مع كافة الأزمات والكوارث.



من جانبه قال الدكتور جمال سوسة، إنه تم اتخاذ كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والكليات وتشكيل لجان للتعرف علي المشكلات داخل الوحدات والكليات من أجل التعرف عليها والعمل علي حلها بالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المدني.