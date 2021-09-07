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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الشؤون الخارجية الجزائري يزور نواكشوط

الجزائر - ارشيفي
الجزائر - ارشيفي

قام اليوم وزير الشؤون الخارجية، رمضان العمامرة ، بزيارة عمل إلى العاصمة الموريتانية ، نواكشوط كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 

 

وبحسب بيان الوزارة الجزائرية ، فمن المنتظر أن يعقد الوزير خلال هذه الزيارة لقاءات مع السلطات العليا في موريتانيا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

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وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين وتوجيهاتهما السامية حول ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وكذا تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين والرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

كما ستشكل فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك ، لاسيما آخر المستجدات علي الساحة المغاربية وعلي المستويين العربي والإفريقي.

الجزائر عبد المجيد تبون موريتانيا القضايا الإقليمية محمد ولد الشيخ الغزواني

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