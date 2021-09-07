سفير كوريا بالقاهرة: الحضارة المصرية تحظى بشغف كبير من جانب الشعب الكوري

قال سفير جمهورية كوريا، هونج جين ووك، إنه إلى جانب الإنجازات المهمة التي تحققت على المستوى الحكومي بين مصر وكوريا، لا يمكن إغفال أهمية تعزيز التفاهم المتبادل على المستوى الشعبي من أجل صداقة قوية ومستدامة بين مصر وكوريا الجنوبية.

كما أشاد السفير الكوري بجهود الحكومة المصرية لاستعادة صناعة السياحة وبصفة خاصة ما يتصل بتطوير البنية التحتية والتدابير الوقائية ضد وباء كوفيد-19، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لتشجيع السياحة الكورية الوافدة لمصر.

وقال إن زيارة مصر تعد بمثابة أحد أهداف الحياة للكثير من الكوريين مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة تحظى بمكانة رفيعة وشغف كبير من جانب الشعب الكوري.

جاء ذلك خلال إجتماع جمع سفير جمهورية كوريا، هونج جين ووك، مع وزير السياحة والآثار د. خالد العناني، لبحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في مجال السياحة والتراث الثقافي.

ونوه السفير الكوري إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها إدارة التراث الثقافي الكورية إلى مصر، وقال إن التراث الثقافي هو أيضا أحد المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، وأعرب عن رغبة الحكومة الكورية في تعزيز مجالات التعاون المشتركة مع مصر- مهد الحضارة.