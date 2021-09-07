رسائل رئيس النواب أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات: الدولة أصدرت تشريعات لحماية المرأة.. ومصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

رئيس النواب:
المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة
الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية
نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية
مصر حققت طفرة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال الأعوام الماضية
مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مجموعة من الرسائل أمام المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.
جاء ذلك في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، تضمنت عددا من المحاور.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الكلمة، أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وتطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.
واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.
في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على جميع الأصعدة والمستويات.
وفي أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي.
في مستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر والتقدير لنظيره النمساوي على الجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الثنائي.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسارا يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
خلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.
من جانبه، رحب وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، مُثمناً المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – النمساوية على جميع الأصعدة والمستويات، وقد أعرب رئيس البرلمان النمساوي عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية.
وشارك في الوفد البرلماني المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وفيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وسحر البزار، عضو مجلس النواب، كما أنها مدعوة بصفتها "رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي".