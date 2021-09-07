رسائل رئيس النواب أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات: الدولة أصدرت تشريعات لحماية المرأة.. ومصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

رئيس النواب:

المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة

الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية

نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية

مصر حققت طفرة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال الأعوام الماضية

مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط



وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مجموعة من الرسائل أمام المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.



جاء ذلك في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، تضمنت عددا من المحاور.



وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الكلمة، أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.



وتطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.



واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.



في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على جميع الأصعدة والمستويات.

وفي أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي.



في مستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر والتقدير لنظيره النمساوي على الجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الثنائي.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسارا يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



خلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.



من جانبه، رحب وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، مُثمناً المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – النمساوية على جميع الأصعدة والمستويات، وقد أعرب رئيس البرلمان النمساوي عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية.

وشارك في الوفد البرلماني المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وفيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وسحر البزار، عضو مجلس النواب، كما أنها مدعوة بصفتها "رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي".