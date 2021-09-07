محافظ بني سويف يتابع سير اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة مياه الشرب

محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولى التعليم سير اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة مياه الشرب للعام الجديد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التربية والتعليم وشركة مياه الشرب سير أعمال اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضمن الإشارة إلى انتظام عقد الاختبارات، في يومها الثاني على التوالي للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المياه "بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل" والبالغ عددهم 655 طالباً وطالبة من 10 محافظات (الفيوم ،المنيا، أسيوط، سوهاج ، قنا ، الأقصر ،أسوان ، الوادي الجديد، البحر الأحمر إضافة إلى بني سويف).

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالى الطلاب المتقدمين بلغ 655 طالباُ من عشر محافظات ، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بحد أقصى" 20 طالباً في المجموعة الواحد"، مشيراً إلى قيام المركز التطوير التكنولوجي بتصميم اختبارات إليكترونية بشكل متطور ، يمكن الطالب من التعرف على درجاته في الامتحان ، حرصا على الشفافية والنزاهة.