اخبار التعليم ..ضبط 5 حالات غش وانتحال صفة طالبة بلجان الدور الثاني للثانوية العامة.. تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية 2021 عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
ضبط 5 حالات غش وانتحال صفة طالبة بلجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم
أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة ، بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحان الدور الثاني في مادة "الفيزياء" بإجمالي عدد 33158 طالب/ طالبة في رابع ايام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.
الكتب تصل المدارس قبل بداية الدراسة.. التعليم: لن نربط تسليمها بالمصروفات |صور
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس بدأت تتسلم دفعات من الكتب المدرسية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد قبل وقت كافي من بدء الدراسة.أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس بدأت تتسلم دفعات من الكتب المدرسية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد قبل وقت كافي من بدء الدراسة.
تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية 2021 خلال هذا الرابط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021.
تظلمات الثانوية العامة.. خطوات تقديم طلب إعادة فحص أوراق الإجابة يدويا
تظلمات الثانوية العامة 2021 مازال موقع صدى البلد يتلقى استفسارات كثيرة بشأنها ، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم أمس عن إتاحة خدمة إعادة فحص أوراق الإجابة يدويا لأي طالب يرغب في ذلك .
وزير التعليم: عدد الحاصلين على درجات زيادة من تظلمات الثانوية العامة صفر
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عدد الطلاب الذين اكتشفوا احقيتهم في زيادة درجاتهم من خلال تظلمات الثانوية العامة 2021 ، “صفر”.
تنسيق الجامعات 2021 ..شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بحقوق عين شمس
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى .