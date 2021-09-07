اخبار التعليم ..ضبط 5 حالات غش وانتحال صفة طالبة بلجان الدور الثاني للثانوية العامة.. تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية 2021 عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة ، بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحان الدور الثاني في مادة "الفيزياء" بإجمالي عدد 33158 طالب/ طالبة في رابع ايام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس بدأت تتسلم دفعات من الكتب المدرسية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد قبل وقت كافي من بدء الدراسة.أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس بدأت تتسلم دفعات من الكتب المدرسية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد قبل وقت كافي من بدء الدراسة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

تظلمات الثانوية العامة 2021 مازال موقع صدى البلد يتلقى استفسارات كثيرة بشأنها ، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم أمس عن إتاحة خدمة إعادة فحص أوراق الإجابة يدويا لأي طالب يرغب في ذلك .

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عدد الطلاب الذين اكتشفوا احقيتهم في زيادة درجاتهم من خلال تظلمات الثانوية العامة 2021 ، “صفر”.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى .