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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 ملايين جنيه في ستة أيام.. ماكو يتصدر ايرادات الأفلام لليوم السادس

ماكو
ماكو

حافظ فيلم ماكو، على المركز الاول في صدارة ايرادات الافلام التي تعرض حالياً بالسينمات ، وذلك لليوم السادس على التوالياملة، أي منذ بداية عرضه يوم الاربعاء الماضي.

 

وحقق فيلم ماكو أمس "الاثنين" ايرادات قدرها 613 ألف 375 جنيها متقدماً بفارق كبير على فيلم "الانس والنمس" أقرب المنافسين له، بينما حقق يوم "الاحد" الماضي 715 ألف و139 جنيهاً ، فيماً حقق يوم"السبت" الماضي 963 ألف و156 جنيها

.

كان فيلم "ماكو" قد حقق يوم "الجمعة" الماضي مليون ونصف المليون جنيهاً ، بينما حقق يوم الخميس الماضي ايرادات قدرها مليون  و55 الف جنيها ، فيما حقق يوم الاربعاء الماضي إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، ، ليقترب اجمالي الايرادات التي حققها في ستة أيام من 6 ملايين جنيه.

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وكان صناع فيلم "ماكو" قد نظموا يوم الثلاثاء الماضي عرض خاص بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور اعلامي وصحفي مكثف.

 

يشار إلى ان الاعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام ، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الافيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس ، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة .

 

عرض فيلم ماكو

في سياق متصل بدأ عرض فيلم" ماكو" جماهيرياً يوم الاربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات ، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر ، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة . 

 

صناع فيلم ماكو 

الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف ، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، وبطولة مراد يلدريم ، بسمة  ، نيقولا معوض  ، ناهد السباعي ، منذر رياحنة ، فريال يوسف ، عمرو وهبة ، محمد مهران، وسارة الشامى. 

ماكو فيلم فيلم ماكو ايرادات ايرادات الافلام

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