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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بطب بنين القاهرة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، جولة تفقدية على لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة،ماجستير جزء اول.

 

وخلال  الجولة اطمأن رئيس الجامعة على تطبيق قرارات لجنة الأزمات بالجامعة، والمتمثلة في القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع قاعات الامتحانات قبل وبعد إجراء الاختبارات، حرصا على سلامة جميع منسوبي الجامعة، واطمأن إلى وجود أستاذ المادة وسط الطلاب للرد على أي استفسار يرد من الممتحنين.


ومن ناحية أخرى قام رئيس جامعة الأزهر ، بتفقد معامل الاختبارات الإلكترونية المجهزة داخل كليات الطب، والتي يجري العمل بتجهيزها لأداء الاختبارات الإلكترونية في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.


كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

يأتي هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، للوقوف على الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، والاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات ( التصفية - الدراسات العليا).

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا
جامعة الأزهر المستشفيات الجامعية الأزهر امتحانات لجنة الأزمات

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