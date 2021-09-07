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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل قافلة «أبواب الخير» للمساعدات الإنسانية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قافلة "أبواب الخير" والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق تحيا مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم ، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية ومسئولي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.

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وتفقد المحافظ سيارات القافلة والتي تضم ٣ شاحنات محملة بـ ٦ آلاف كرتونة مواد غذائية جافة وزن 11 كيلو للكرتونة ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة ، و٩ كراسي غسيل كلوي ضمن مبادرة "كلنا جنبك".

وأعرب الزملوط عن خالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم الحالات الأكثر احتياجاََ لرفع العبء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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