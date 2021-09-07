وزارة الاتصالات: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إنه تم التشغيل التجريبي لمنصة “مصر الرقمية”، حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومركز الاتصال (15999).

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم كذلك بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، ومن أبرزها تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي.

كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي؛ لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات، مشيرا إلى أنه في إطار دعم هذه الجهود يتم تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي، لافتا إلى أن منظومة التحول الرقمي تشمل محورين، حيث يتعلق المحور الأول بإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأشار “طلعت”، في تصريحاته، إلى أنه تم إطلاق العديد من الخدمات على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن يكون متاح 200 خدمة أمام المواطنين بنهاية العام الجاري على المنصة الرقمية، والتي نعمل حاليا على زيادتها لتصل إلى 400 خدمة خلال العام المقبل، بينما يتعلق المحور الثاني في التحول الرقمي بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع، حيث تمت إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكي تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.