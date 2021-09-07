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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخورون جدا.. بيتسو موسيماني يحتفل بتخرج ابنته

موسيماني من حفل تخرج
موسيماني من حفل تخرج ابنته

احتفل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بتخرج ابنته ليلينتلي موسيماني في المدرسة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشر بيتسو موسيماني صور له بصحبة ابنته وزوجته من حفل التخرج، وعلق عليها كاتبًا: «ألف مبروك لتخرج ابنتي، أحسنت صنعًا، لقد جعلتنا فخورين جدًا، استمري على العمل الجيد، نحن متحمسون لرؤية ما يخبئه المستقبل لك».

 

موسيماني يعود للقاهرة ويقود تدريبات الأهلي غدا

 

عاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد إجازة قصيرة قضاها في بلاده.

ومن المقرر أن يقوم موسيماني بقيادة مران أبناء الرداء الأحمر غداً في السادسة مساء باستاد مختار التتش.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات غداً بإستاد مختار التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الذي سيعود للقاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قادماً من بلاده جنوب أفريقيا ، ورفض الجهاز الفني فكرة إقامة معسكر خارجي في تلك الفترة للإعداد للموسم الجديد لسببين ضيق الوقت والثاني هو الإجراءات المشددة في البلدان الخارجية بسبب فيروس كورونا.

وسوف يحسم موسيماني أمر إقامة معسكر داخلي يبدأ من السبت المقبل داخل مصر والأقرب له الإسكندرية والذي سوف يشهد إنتظام اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء الراحة التي منحها لهم موسيماني عقب إنتهاء مهمتهم مع منتخب بلادهم.

 

بيتسو موسيماني موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نادي الأهلي الأهلى

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