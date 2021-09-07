بالأحمر.. فهرية أفجان تستعرض جمالها بلوك ساحر على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان، صور جديدة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعوها من خلال تعليقات الإعجاب.

إطلالة فهرية أفجان

ظهرت فهرية أفجان، مرتدية فستانا باللون الأحمر بقصة مميزة من منطقة الاكتاف والرقبة ، وهو ما أبرز أنوثتها.





وقامت فهرية أفجان برفع شعرها إلى الوراء وتركه منسدل على ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمةن وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ولفتت فهرية أفجان، الأنظار بإطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

فهرية أفجان



وأبرزت فهرية أفجان إطلالتها الساحرة ببعض الأكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي ، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.



حياة فهرية أفجان



الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية أفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد مع والدتها إلى إسطنبول.

أعمال فهرية أفجان



صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.



وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.



واشتهرت فهرية أفجان في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 حيث لعبت دور البطولة “فريدة”، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.



وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك، وهو دور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..