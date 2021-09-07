عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو "زد" يبدأون التجارب الودية استعدادا للموسم الجديد

ناشئو زد
ناشئو زد

بدأ قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي بخوض أولي مبارياتهم الوديه في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد .

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي ، علي التواجد ومتابعة المباريات الوديه التي أقيمت اليوم بمختلف الفرق الرياضيه ، و بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع .

وفاز فريق2001  على  أكاديمية نجوم مصر برباعية نظيفة ، ويتكون الجهاز الفني للفريق من   سمير كمونه  مديرا فنيا، واحمد كمال مدربا عاما، محمد عويس مدربا، والكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا.

وتعادل فريق 2005  أمام فريق العبور بهدفين لكل فريق  تحت قيادة تامر حفني وعبد العال فراج مدربا عاما، وعبد الرحمن محمود السيد مدربا، ووليد إبراهيم مدرب حراس مرمى، وهيثم غازي إداري الفريق.


وفاز فريق 2006علي فريق 2005 مينا القمح (الشرقيه) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف  تحت قيادة محمد عز، ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا.

واكتسح فريق 2007 فريق الشعله بنتيجة١٣/٣   تحت قيادة أسامة عبد الله، وتامر مرسي مدربا عاما، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق.

وفاز فريق 2008 علي فريق الشيخ زايد بنتيجة تسعة أهداف نظيفه ، تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، وخالد سامي مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.

زد الرياضي تامر حفني علاء نبيل سمير كمونة أحمد كمال

ترشيحاتنا

هيئة الأنفاق: المونوريل أحدث وسيلة نقل بالعالم ويتم قيادتها إلكترونيا بدون سائق

انقلاب عسكري ليس الأول| غينيا دولة بها أغرب عادات الزواج حول العالم

فتش عن الثبات الانفعالي.. لماذا لا يصلح حسام حسن مدربا للفراعنة؟

هل يجوز تغيير اسم سورة الإسراء إلى بني إسرائيل؟.. علي جمعة يجيب

طقس الأربعاء.. القاهرة 35 وسقوط الأمطار على السواحل الغربية

وزارة الاتصالات: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

معجزة تنس الطاولة المصرية: اللي جاي هيكون أفضل

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

منتخب ليبيا يهزم أنجولا 1-0 ويشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ