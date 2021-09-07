ناشئو "زد" يبدأون التجارب الودية استعدادا للموسم الجديد

بدأ قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي بخوض أولي مبارياتهم الوديه في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد .
وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي ، علي التواجد ومتابعة المباريات الوديه التي أقيمت اليوم بمختلف الفرق الرياضيه ، و بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع .
وفاز فريق2001 على أكاديمية نجوم مصر برباعية نظيفة ، ويتكون الجهاز الفني للفريق من سمير كمونه مديرا فنيا، واحمد كمال مدربا عاما، محمد عويس مدربا، والكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا.
وتعادل فريق 2005 أمام فريق العبور بهدفين لكل فريق تحت قيادة تامر حفني وعبد العال فراج مدربا عاما، وعبد الرحمن محمود السيد مدربا، ووليد إبراهيم مدرب حراس مرمى، وهيثم غازي إداري الفريق.
وفاز فريق 2006علي فريق 2005 مينا القمح (الشرقيه) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف تحت قيادة محمد عز، ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا.
واكتسح فريق 2007 فريق الشعله بنتيجة١٣/٣ تحت قيادة أسامة عبد الله، وتامر مرسي مدربا عاما، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق.
وفاز فريق 2008 علي فريق الشيخ زايد بنتيجة تسعة أهداف نظيفه ، تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، وخالد سامي مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.