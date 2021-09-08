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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتسآب يتيح التخفى من خلال حظر أشخاص معينة من رؤية "آخر ظهور"

واتسآب يتيح التخفى
واتسآب يتيح التخفى من خلال حظر شخص معين من رؤية آخر ظهور

كشفت تسريبات أن تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب يستعد لتوفير مطلب طال انتظاره منذ سنوات من المستخدمين البالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، وهو إلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور لشخص معين من جهات اتصالك.  


وبحسب موقع XDA Developers فإن واتسآب قرر أخير أن يمنح مستخدميه ميزة للتخفى عن طريق إتاحة مستخدميه إلغاء خاصية  Last Seen أو آخر ظهور لشخص بعينه لكيلا يستطيع أحد من جهات اتصالك على والواتسآب معرفة آخر وقت كنت نشط فيه على واتسآب. 

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وتعتبر ميزة التخفى التي سيتم تمكينها من قبل  واتسآب هي عبارة عن إلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهورلأى شخص من جهات اتصالك لا تريده أن يعرف التحديد آخر وقت كنت عليه في التطبيق. 


كما أنه عند تفعيل خاصية واتسآب الجديدة من حظر الأشخاص من معرفة آخر ظهور لك على التطبيق، لن يعرف المستخدمون إذا كنت نشطا في الوقت الحالى أم لا. 


ويشير موقع WaBetaInfo الذى يكشف الميزات القادمة للتطبيق، أن هناك لقطة شاشة مأخوذة من iOS كدليل على الميزة الجديدة ، ويعتقد أنه يشير إلى أن الميزة الجديدة يجب أن تظهر في النهاية على كل من آيفون وأندرويد.  
 

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