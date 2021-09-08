عبد الوهاب غنيم: التحول الرقمي قطار التنمية في العالم.. ويقضي على الفساد|فيديو

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرقمي في غاية الأهمية، مضيفا أن التحول الرقمي في العالم حاليا يعد قاطرة التنمية بلا شك، و مصر لديها منظومة حوكمة على أعلى مستوى في قائمة التحول الرقمى والاقتصاد الرقمى.





وأضاف عبدالوهاب غنيم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن معظم سكان العالم يستخدمون الانترنت والهاتف المحمول وهي وسيلة يمكن التواصل من خلالها مع المواطنين، متابعا أن هناك أدوات لم تكن موجودة سابقا يمكن التواصل من خلالها رقميا مع المواطن.

وتابع الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، أن مصر تشهد قوة في الانترنت ومع نهاية العالم الأمر سيكون افضل، مشيراً الي أن التحول الرقمي يمكن من خلاله التصدي للفساد.

وأكمل الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، أن مبادرة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة احدثت نوعاً من التكامل وتم انشاء قاعدة بيانات موثوقة ومؤمنة، مستدركا أنه تم إنشاء اكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة مليار دولار ويخدم مصر كلها.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، إلى أنه تتم إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارات ويتم ربطها بالإنترنت والمدفوعات الإلكترونية.

وتابع "الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي": "والتحول الرقمى في مصر سوف يفصل بين مقدم الخدمة، والمواطن الذى يتلقى الخدمة.. التحول الرقمى ليس موضة بل هو من يقود العالم الآن"، مشيراً إلى أن سرعة الإنترنت بمصر تضاعفت 8 مرات بالمقارنة بالفترة التي كانت قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور في البلاد.