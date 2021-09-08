عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الوهاب غنيم: التحول الرقمي قطار التنمية في العالم.. ويقضي على الفساد|فيديو

عبد الوهاب غنيم
عبد الوهاب غنيم

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرقمي في غاية الأهمية، مضيفا أن التحول الرقمي في العالم حاليا يعد قاطرة التنمية بلا شك، و مصر لديها منظومة حوكمة على أعلى مستوى في قائمة التحول الرقمى والاقتصاد الرقمى.

 

وأضاف عبدالوهاب غنيم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن معظم سكان العالم يستخدمون الانترنت والهاتف المحمول وهي وسيلة يمكن التواصل من خلالها مع المواطنين، متابعا أن هناك أدوات لم تكن موجودة سابقا يمكن التواصل من خلالها رقميا مع المواطن. 

 

وتابع الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، أن مصر تشهد قوة في الانترنت ومع نهاية العالم الأمر سيكون افضل، مشيراً الي أن التحول الرقمي يمكن من خلاله التصدي للفساد. 

 

وأكمل الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، أن مبادرة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة احدثت نوعاً من التكامل وتم انشاء قاعدة بيانات موثوقة ومؤمنة، مستدركا أنه تم إنشاء اكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة مليار دولار ويخدم مصر كلها. 

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، إلى أنه تتم إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارات ويتم ربطها بالإنترنت والمدفوعات الإلكترونية. 

وتابع "الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي": "والتحول الرقمى في مصر سوف يفصل بين مقدم الخدمة، والمواطن الذى يتلقى الخدمة.. التحول الرقمى ليس موضة بل هو من يقود العالم الآن"، مشيراً إلى أن سرعة الإنترنت بمصر تضاعفت 8 مرات بالمقارنة بالفترة التي كانت قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور في البلاد.

 

اخبار التوك شو عبد الوهاب غنيم التحول الرقمي محاربة الفساد عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

التحول الرقمي ورشة عمل بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

أفضل الأعمال في شهر صفر .. 9 أمور يحبها الله تغفر ذنوبك

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

أمل حجازي تثير الجدل حول مفاهيمها الدينية: هذه حقيقة نجاسة الكلب

التحقيق مع أستاذ جامعي تلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه بالكويت

مباريات نارية.. ماذا ينتظر ليفربول في شهر سبتمبر بعد نهاية التوقف الدولي؟

مفهوم جديد.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

المدير الفني الوحيد اللي ينفع للمنتخب.. رضا عبد العال يتصدر ترند تويتر

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ