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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. بدء عرض فيلم 30 مارس بالسينمات

فيلم 30 مارس
فيلم 30 مارس

يترقب صناع فيلم 30 مارس، طرحه، اليوم الأربعاء، 8 سبتمبر، في جميع دور العرض السينمائي، وذلك بعد فترة من التأجيلات. 

 

وكشف المخرج أحمد خالد موسى، تفاصيل فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلا.

 

وقال احمد خالد موسي خلال لقائه في برنامج "the insider": يوم 30 مارس بيحصل حدث مهم الحدث ده احنا شغالين عليه طول الفيلم، والفيلم دا هايبقي المشاهد نِفْسُه يعرف هيخلص علي ايه.

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أولها 30 مارس .. افلام تطرح قريبا في دور العرض.. تعرف عليها

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أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور بموعد عرض فيلمه "30 مارس" بدور السينما

تفاصيل فيلم 30 مارس 

بينما قال المؤلف حميد المدني من خلال اللقاء: التفاصيل الادق للفيلم هو هايبقي سيكو  دراما، الحدث دا بيتولد عنه لغز معين في ظروف تخلي البطل لازم يحله .

 

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

 

الفيلم يشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.

 

تفاصيل دور أحمد الفيشاوي

 

شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة، 30 مارس ، والمقرر إطلاقه في سبتمبر في دور العرض السينمائية. 

 

ويقوم أحمد الفيشاوي في الفيلم بشخصية علي، والذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضعه على حافة الحقيقة أو الإعدام.

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