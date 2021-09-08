بعد تشكيل حكومة طالبان.. الولايات المتحدة: مطلوبون من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق بعد أن كشفت طالبان عن تكوين حكومة أفغانستان الجديدة المكونة من الرجال فقط مع احتمالات وقوع هجمات على القوات الأمريكية.

ووفقا لما نشرته BBC، يرأس الحكومة المؤقتة الملا محمد حسن أخوند المدرج على قائمة الأمم المتحدة السوداء وسراج الدين حقاني، مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسيطرت الجماعة الإسلامية على أفغانستان في هجوم شامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

جاء ذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية بعد وجودها هناك لمدة 20 عاما.

وعقب إعلان حركة طالبان عن تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان؛ أشارت تقارير إعلامية إلى إن 4 من أفراد هذه الحكومة كانوا معتقلين في سجن جوانتنامو، لكن أفرج عنهم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في إطار صفقة تبادل.



وفي 2014، أطلقت طالبان سراح الجندي الأمريكي، بو بريجدال، الذي أسرته لنحو 5 سنوات، في صفقة تبادل أفرج بمقتضاها عن 5 من قادة طالبان كانوا معتقلين في سجن جوانتنامو سيء السمعة.



وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن 4 من هؤلاء الـ5 المفرج عنهم، يشغلون حاليا مناصب عليا في حكومة طالبان.