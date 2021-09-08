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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيت متنقل.. فولكنر موبيل تروج لحافلة بجراج للسيارات ثمنها 2 مليون دولار

حافلة فولكنر موبيل
حافلة فولكنر موبيل

أطلقت شركة فولكنر موبيل Volkner Mobil الألمانية المعروفة ببناء أفخم منازل متنقلة يمكن تخيلها، فيديو ترويجي جديد يظهر فيه إحدى طرازاتها، التي يقدر ثمنها بعدة ملايين من الدولارات، مزود بجراج للسيارات، ليكون بمثابة بيت فاخر ووسيلة لنقل المركبات.

وفقًا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، حافلة "فولكنر" من طراز Performance S الفاخرة تظهر في الفيديو الترويجي وهي تتحول لتكون بيت لسيارة "بوجاتي شيرون" وتضعها في المخزن الجزء الأسفل.

أعلنت فولكنر أن هذا المنزل المتنقل Performance S سيتم بيعه بالتجزئة مقابل 2،035،000 يورو أي ما يقدر بـ2 مليون دولار، الهيكل الخارجي من الشاحنة الفاخرة مطلي باللون الأرجواني الباذنجان، كما يضيف الجدار الذي ينزلق للخارج مساحة أكبر عندما تكون السيارة متوقفة، و مزود أيضًا بألواح شمسية على السطح و 1800 أمبير ساعة من إجمالي سعة البطارية.

فولكنر موبيل

يظهر الجراج الموجود أسفل هيكل السيارة بطريقة هيدروليكية، فيقوم مالك السيارة بوضعها على المنصة الخارجية التي تُفتح ثم تسحب المنصة السيارة إلى الداخل لتبتلعها الشاحنة العملاقة، وروجت فولكنر للفكرة على أن المالك لا يحتاج إلى سيارة غضافية لسحب سيارته بل الشاحنة ستقوم بالمهمة وتنقل السيارة إلى وجهتها المستهدفة.

فولكنر موبيل

تتميز البيوت المتنقلة لـ"فولكنر" بالفخامة وأحدث وسائل الراحة والرفاهية، حافلة الـ Performance S مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية من شركة   Burmester كما تعتبر منطقة تخزين الأطباق والأكواب في منتهى الفخامة والأناقة، الحمام واسع ومريح بمعايير المنزل المتنقل ومزودة بتنجيد أبيض فاخر، كما تحتوي على مطبخ كامل مثل المنازل تماما يوجد مطبخ كامل، مثل المنازل تمامًا وفرن وميكروويف وثلاجة وغسالة صحون وحتى آلة إسبرسو، وتقدم الشركة أيضًا خزانة نبيذ.

فولكنر موبيل
فولكنر موبيل Volkner Mobil Performance S جراج بوجاتي شيرون بيت متنقل

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