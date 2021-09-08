خبير لوائح يرشح لاعباً سابقاً في الدوري الألماني لتدريب منتخب مصر

رشَّح محمد بيومي خبير اللوائح لاعبًا سابقًا في الدوري الألماني لقيادة منتخب مصر الوطنى.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد وجهت الشكر إلى حسام البدرى وجهازه المعاون عقب التعادل أمام الجابون بهدف لكل منهما فى ثاني جولات تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قد يستغرب الجميع ولكنني أرشح محمد عبد العظيم. “عظيما” لقيادة المنتخب الوطني.

وأضاف: فهو لاعب محترف في الدوري الألماني لسنوات طويلة ويملك على رخصة تدريب في العالم وهي رخصة الاتحاد الأوروبي للمدربين المحترفين.

توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

فيما رفض حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المقال، قرار اتحاد الكرة بإقالته .

وجاء رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وأكد أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم .

وقال إن البدرى تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده.

فينجادا يقترب

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تعيين فينجادا لقيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الإعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر".

وسادت حالة من الغضب الشديد ضد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بعد الأداء الهزيل للمنتخب أمام الجابون فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وتسبب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير المصرية فى الشارع الرياضي نتيجة الظهور الباهت للفراعنة فى مباراته التى أقيمت أمام الجابون أمس فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وظهر منتخب مصر بمستوى فنى غير جيد بداية من منتصف الشوط الأول وحتى نهاية المباراة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير ومحبي كرة القدم المصرية.

وظهور منتخب مصر بهذا الشكل غير الجيد فنيا كان للعديد من الأخطاء الفنية التى وقع فيها حسام البدري.