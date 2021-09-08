ضبط 28 تاجر مخدرات في حملة أمنية بطوخ

شنت مباحث القليوبية حملة استهدفت قرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ وبعض القرى المجاورة لها لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات.

حيث نجحت الجهود في ضبط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات وضبط 5 قطع سلاح ناري وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية يفيد قيام مباحث مركز شرطة طوخ بحملة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة المركز لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخّصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 28 تاجر مخدرات لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وضبط 5 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين، فضلًا عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا ، كما أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 7236 حكم قضائي متنوع.



من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطل تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك أسفل كوبرى المنوفية بالطريق الدائرى الإقليمى دائرة مركز شرطة بنها وبحوزته كميات من المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزته للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تمكن قوات الخدمات الأمنية المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى "القطاع الثانى" من ضبط عاطل بحوزته كميات من مخدر الهيروين والأيس ومبلغ مالى.



وبإجراء التحريات تبين أنه تم ضبط "إبراهيم ع إ" 22 سنة مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية حال تواجده أسفل كوبرى المنوفية دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته 2 اسطوانة تزن الواحدة 500 جرام من مخدر الهيروين و50 جراما من مسحوق الأيس وهاتف محمول ومبلغ مالى 46 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.