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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه للأهلي .. أرقام في حياة بيرسي تاو الرياضية

صدى البلد

تعاقد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، رسميًا مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قادمًا من برايتون الإنجليزي.

 

وأوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أن تاو انضم للأهلي رسميًا لمدة أربع سنوات، وقام بالتوقيع على كافة الأوراق الخاصة بالصفقة، بعد الانتهاء من كل التفاصيل مع ناديه.

 

وانضم بيرسي تاو ، مؤخرا إلى منتخب بلاده للمشاركة فى تصفيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢، بعد الحصول على موافقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

 

ويعد بيرسي تاو، أبرز صفقات الأهلي الصيفية رفقة كريم فؤاد لاعب النجوم، والموزمبيقي ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني، إضافة إلى مصطفى البدرى وعودة أحمد عبد القادر وعمار حمدى.

 

صدى البلد يستعرض أبرز احصائيات بيرسي تاو مع الأندية المختلفة…

صن داونز

لعب بيرسي تاو 102 مبارة بإجمالي 8190 دقيقة

سجل 24 هدفا منهم هدف في كأس العالم للأندية

صنع 27 هدفا

رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي

لعب بيرسي تاو 35 مبارة بإجمالي 2820 دقيقة

سجل 13 هدفا

صنع 13 هدفا

برايتون الانجليزي

لعب 6 مباريات بإجمالي 300 دقيقة

صنع هدفا وحيدا ولم يسجل

الأهلي يعود للتدريبات اليوم باستاد التتش

 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي يعود للتدريبات في السادسة من مساء اليوم بإستاد مختار التتش تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد عودته من بلاده جنوب أفريقيا حيث قضي أجازة خاصة هناك.

 

ويغيب عن مران اليوم اللاعبين الدوليين ، الذي حصلوا علي أجازة خاصة بعد إنتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني تستمر حتي السبت المقبل، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن اشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشة ومحمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات، بجانب بيرسي تاو ولويس ميكسيوني الذين سيعودان للقاهرة خلال ساعات للإنضمام للتدريبات، فيما سيمنح الجهاز الفني الثنائي علي معلول واليو ديانج راحة تستمر حتي الأحد المقبل.

 

وسوف يظهر في مران اليوم، كريم فؤاد وحسام حسن وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر بجانب الجهاز المعاون لموسيماني ، ومن المقرر أن يحسم المدير الفني موقف خوض الفريق لمعسكر إعدادي داخلي يبدأ من الاحد المقبل .

بيتسو موسيماني بيرسي تاو كأس العالم موسيمانى حسام حسن الأهلى امير توفيق

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