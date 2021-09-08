تعليق أحمد فهمى على إطلالة هنا الزاهد الخضراء

علق الفنان أحمد فهمى على إطلالة زوجته هنا الزاهد، والتى ظهرت فيها مرتدية بدلة خضراء، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقال أحمد فهمى: “إنت شبه مراتي جدا على فكرة”.

بدلة خضراء

وكانت الفنانة هنا الزاهد نشرت صورا جديدة لها بإطلالة مبهجة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية بدلة باللون الأخضر الفاتح، مع تيشيرت قصير باللون الأبيض، ونظارة شمس باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا الزاهد خصلات شعرها الذهبية منسدلة علي أكتافها، مع قرط طويل باللوان متعددة، وسلسلة باللون الذهبي.

وعلق متابعو هنا الزاهد على إطلالتها المبهجة، وعبروا عن إعجابهم بها، كالآتي: “بحبك - جميلة - ضحكتك تجنن - قمر كالعادة”.

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

بكاء هنا الزاهد

وبكت الفنانة هنا الزاهد، خلال حديثها عن والدتها، وإصابتها بـ “المرض الخبيث”، وقالت هنا “كنت بصور عمل فني، وأختي اتصلت بي وقالت لى ماما تعبانة ومصابة بـ”مرض الخبيث".

وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدتها كانت ترفض إجراء العملية، لكن بعد حديث معها، وافقت وقامت بعمل العملية.

ولفتت هنا الزاهد، إلى أن الجمهور يشاهد الفنان وهو يضحك فقط، ولكن لا يعلم كم المشكلات، والضغوط الداخلية.

وبكت والدة الفنانة هنا الزاهد “مدام شيرين”، خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، واسترجاع لحظات فرح ابنتها هنا، قائلة: "بكيت فى فرح هنا عشان ماكنتش متوقعة إنهم هيسيبوني".

وأضافت والدة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تظهر لأول على التليفزيون، مؤكدة أنها سعيدة بالظهور مع منى الشاذلي.