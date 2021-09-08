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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قرنبيط مخلل بـ 5 وصفات مختلفة

قرنبيط مخلل
قرنبيط مخلل

قرنبيط مخلل من الوصفات الشهية والمخللات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ويمكن تقديم قرنبيط مخلل بوصفات عديدة.

 

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1- طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف فاطمة أبو حاتي

مقادير قرنبيط مخلل

مدة التحضير : 30 دقيقة
قرنبيط 

فلفل حار 

جزر مبشور 

بنجر 

2 لتر ماء 

نصف كيس ملح 

ثوم 

3 ملعقة كبيرة خل 

ملعقة كبيرة بابريكا 

عصير ليمونة 


طريقة تحضير قرنبيط مخلل
1- يخلط الملح مع الماء ثم يضاف الثوم والبنجر ثم يضاف الخل والبابريكا وعصير الليمون

2- يضاف القرنبيط والفلفل والجزر إلى خليط الماء والملح في البرطمان

3- يترك حوالي 4 أيام حتى تمام النضج ثم يستخدم
 

2- طريقة عمل القرنبيط المخلل للشيف هالة

مقادير قرنبيط مخلل

مدة التحضير : 40 دقيقة
قرنبيط 

جزر مبشور 

حلقات بنجر 

فلفل حار 

ثوم فصوص 

حبهان 

ورق لورا 

ماء 

سكر 

ملح 

خل 

فلفل أسود حصى 


طريقة تحضير قرنبيط مخلل
1- يوضع القرنبيط والجزر والبنجر والفلفل الحار الأخضر والأحمر في البرطمان

2- نضيف الثوم والحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود الحصى

3- يخلط الماء والخل والملح والسكر ويضاف إلى خليط القرنبيط

4- يغلق البرطمان ويترك حتى النضج والاستخدام

3- طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف أميرة شنب

مقادير مخلل القرنبيط
مدة التحضير : 20 دقيقة

قرنبيط مسلوق 

بنجر 

ملح 

خل 

سكر 

ماء مغلي 


طريقة تحضير مخلل القرنبيط
1- يسلق القرنبيط مع الكمون ورغيف من العيش

2- يضاف البنجر

3- يضاف الماء الدافئ مع الملح والخل، والسكر

4- يصب ويغطى السائل القرنبيط تماما

4- طريقة عمل مخلل جزر

مقادير جزر مخلل
مدة التحضير : 40 دقيقة

جزر 

فلفل حار 

ماء 

ملح 

خل 


طريقة تحضير جزر مخلل
1- يقطع الفلفل الحار والجزر

2- يضاف الملح والماء ويقلب الخليط

3- يوضع المخلل فى برطمان جاف نظيف ويترك عدة أيام حتى تمام النضج ثم يستخدم
 

5- طريقة عمل قرنبيط مخلل

مقادير قرنبيط مخلل 

مدة التحضير : 30 دقيقة
قرنبيط  مسلوق نصف سلقة

هريسة شطة 

خل 

جزر مبشور 

ماء 

ملح 
طريقة تحضير قرنبيط مخلل
1- تخلط المكونات فى برطمان ثم يستخدم
 

وصفة أخرى

مقادير مخلل قرنبيط
مدة التحضير: 30 دقيقة

قرنبيط 

فلفل حار 

جزر 

شطة ناعمة 

خل 

ماء 

ملح 
طريقة تحضير مخلل قرنبيط
1- يقطع القرنبيط والجزر والفلفل ويوضع في البرطمان

2- يضاف الخل والشطة والملح والماء ويترك حتى النضج

قرنبيط مخلل طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل القرنبيط المخلل للشيف هالة طريقة عمل قرنبيط مخلل أميرة شنب طريقة عمل مخلل جزر

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