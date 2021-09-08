طريقة عمل قرنبيط مخلل بـ 5 وصفات مختلفة

قرنبيط مخلل من الوصفات الشهية والمخللات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ويمكن تقديم قرنبيط مخلل بوصفات عديدة.

1- طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف فاطمة أبو حاتي

مقادير قرنبيط مخلل

مدة التحضير : 30 دقيقة

قرنبيط

فلفل حار

جزر مبشور

بنجر

2 لتر ماء

نصف كيس ملح

ثوم

3 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة بابريكا

عصير ليمونة



طريقة تحضير قرنبيط مخلل

1- يخلط الملح مع الماء ثم يضاف الثوم والبنجر ثم يضاف الخل والبابريكا وعصير الليمون

2- يضاف القرنبيط والفلفل والجزر إلى خليط الماء والملح في البرطمان

3- يترك حوالي 4 أيام حتى تمام النضج ثم يستخدم



2- طريقة عمل القرنبيط المخلل للشيف هالة

مقادير قرنبيط مخلل

مدة التحضير : 40 دقيقة

قرنبيط

جزر مبشور

حلقات بنجر

فلفل حار

ثوم فصوص

حبهان

ورق لورا

ماء

سكر

ملح

خل

فلفل أسود حصى



طريقة تحضير قرنبيط مخلل

1- يوضع القرنبيط والجزر والبنجر والفلفل الحار الأخضر والأحمر في البرطمان

2- نضيف الثوم والحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود الحصى

3- يخلط الماء والخل والملح والسكر ويضاف إلى خليط القرنبيط

4- يغلق البرطمان ويترك حتى النضج والاستخدام

3- طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف أميرة شنب

مقادير مخلل القرنبيط

مدة التحضير : 20 دقيقة

قرنبيط مسلوق

بنجر

ملح

خل

سكر

ماء مغلي



طريقة تحضير مخلل القرنبيط

1- يسلق القرنبيط مع الكمون ورغيف من العيش

2- يضاف البنجر

3- يضاف الماء الدافئ مع الملح والخل، والسكر

4- يصب ويغطى السائل القرنبيط تماما

4- طريقة عمل مخلل جزر

مقادير جزر مخلل

مدة التحضير : 40 دقيقة

جزر

فلفل حار

ماء

ملح

خل



طريقة تحضير جزر مخلل

1- يقطع الفلفل الحار والجزر

2- يضاف الملح والماء ويقلب الخليط

3- يوضع المخلل فى برطمان جاف نظيف ويترك عدة أيام حتى تمام النضج ثم يستخدم



5- طريقة عمل قرنبيط مخلل

مقادير قرنبيط مخلل

مدة التحضير : 30 دقيقة

قرنبيط مسلوق نصف سلقة

هريسة شطة

خل

جزر مبشور

ماء

ملح

طريقة تحضير قرنبيط مخلل

1- تخلط المكونات فى برطمان ثم يستخدم



وصفة أخرى

مقادير مخلل قرنبيط

مدة التحضير: 30 دقيقة

قرنبيط

فلفل حار

جزر

شطة ناعمة

خل

ماء

ملح

طريقة تحضير مخلل قرنبيط

1- يقطع القرنبيط والجزر والفلفل ويوضع في البرطمان

2- يضاف الخل والشطة والملح والماء ويترك حتى النضج