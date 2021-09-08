طريقة عمل قرنبيط مخلل بـ 5 وصفات مختلفة

قرنبيط مخلل من الوصفات الشهية والمخللات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ويمكن تقديم قرنبيط مخلل بوصفات عديدة.
1- طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف فاطمة أبو حاتي
مقادير قرنبيط مخلل
مدة التحضير : 30 دقيقة
قرنبيط
فلفل حار
جزر مبشور
بنجر
2 لتر ماء
نصف كيس ملح
ثوم
3 ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة بابريكا
عصير ليمونة
طريقة تحضير قرنبيط مخلل
1- يخلط الملح مع الماء ثم يضاف الثوم والبنجر ثم يضاف الخل والبابريكا وعصير الليمون
2- يضاف القرنبيط والفلفل والجزر إلى خليط الماء والملح في البرطمان
3- يترك حوالي 4 أيام حتى تمام النضج ثم يستخدم
2- طريقة عمل القرنبيط المخلل للشيف هالة
مقادير قرنبيط مخلل
مدة التحضير : 40 دقيقة
قرنبيط
جزر مبشور
حلقات بنجر
فلفل حار
ثوم فصوص
حبهان
ورق لورا
ماء
سكر
ملح
خل
فلفل أسود حصى
طريقة تحضير قرنبيط مخلل
1- يوضع القرنبيط والجزر والبنجر والفلفل الحار الأخضر والأحمر في البرطمان
2- نضيف الثوم والحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود الحصى
3- يخلط الماء والخل والملح والسكر ويضاف إلى خليط القرنبيط
4- يغلق البرطمان ويترك حتى النضج والاستخدام
3- طريقة عمل قرنبيط مخلل للشيف أميرة شنب
مقادير مخلل القرنبيط
مدة التحضير : 20 دقيقة
قرنبيط مسلوق
بنجر
ملح
خل
سكر
ماء مغلي
طريقة تحضير مخلل القرنبيط
1- يسلق القرنبيط مع الكمون ورغيف من العيش
2- يضاف البنجر
3- يضاف الماء الدافئ مع الملح والخل، والسكر
4- يصب ويغطى السائل القرنبيط تماما
4- طريقة عمل مخلل جزر
مقادير جزر مخلل
مدة التحضير : 40 دقيقة
جزر
فلفل حار
ماء
ملح
خل
طريقة تحضير جزر مخلل
1- يقطع الفلفل الحار والجزر
2- يضاف الملح والماء ويقلب الخليط
3- يوضع المخلل فى برطمان جاف نظيف ويترك عدة أيام حتى تمام النضج ثم يستخدم
5- طريقة عمل قرنبيط مخلل
مقادير قرنبيط مخلل
مدة التحضير : 30 دقيقة
قرنبيط مسلوق نصف سلقة
هريسة شطة
خل
جزر مبشور
ماء
ملح
طريقة تحضير قرنبيط مخلل
1- تخلط المكونات فى برطمان ثم يستخدم
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مقادير مخلل قرنبيط
مدة التحضير: 30 دقيقة
قرنبيط
فلفل حار
جزر
شطة ناعمة
خل
ماء
ملح
طريقة تحضير مخلل قرنبيط
1- يقطع القرنبيط والجزر والفلفل ويوضع في البرطمان
2- يضاف الخل والشطة والملح والماء ويترك حتى النضج