بتكلفة 100 ألف جنيه.. افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة شبرازنجي في المنوفية

افتتح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وحسن عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بشبرازنجي، التابعة للإدارة الصحية بالباجور، في حضور مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، ومدير إدارة الباجور الصحية، ومدير الوحدة الصحية بشبرازنجي، وعدد من أهالي القرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات وتذليل جميع العقبات لخدمة المواطن، موجهاً الشكر للمتبرعين تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال المشاركة المجتمعية.

من جهته أشار الدكتور إيهاب صبحي مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، أن القسم الجديد يقدم خدمات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة للعلاج والتأهيل وعلاج ذوى الإحتياجات الخاصة بالجهود الذاتية، من خلال التبرع من أهالي القرية، حيث بلغت قيمتها التقديرية نحو ١٠٠٠٠٠ ألف جنيه، مشيراً إلى أن محافظة المنوفيه تعد من أكبر المحافظات التي توجد بها أقسام علاج طبيعي بالمنشآت الصحية.

وفي نهاية الزيارة أجرى وكيل الوزارة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.