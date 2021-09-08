فيديوجراف.. هروب الأسرى الفلسطينيين وإسرائيل تعاقب نزلاء سجن جلبوع بمنع الكانتين

بعد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع نشرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 89 نقطة تفتيش في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على خط التماس، كما تم نشر 720 مركبة في الميدان، وأرسل بتعزيزات إلى قوات الجيش.

تحقيقات هروب الأسرى الفلسطينيين

وجرت عمليات البحث أيضًا في قرية بير الباشا ، التي يقطنها الأسير المحرر يعقوب قادري، وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى مخاوف الجيش الإسرائيلي من أن تؤدي عمليات البحث إلى مقتل أحدهم خلال اشتباك محتمل، يسفر عن حدوث مواجهة وتصعيد جديد في قطاع غزة.

أكثر من 200 حاجز أمني

أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية نشرت أكثر من 200 حاجز طيار في جميع أنحاء البلاد، كجزء من مطاردة الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع .

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، بأنه تم العثور على جهاز محمول في منطقة وادي بمدينة بيسان، بعد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين .

وبحسب المصادر، وفق موقع "والاه" فإن العثور على الجهاز المحمول كان في طريق يبدو أنه طريق سلكه الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وأشارت إلى أن النظام الأمني يقوم ​​بالتحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي اتصال بين الجهاز والأسرى الفارين.

وذكر الموقع العبري، أن الجهات الرسمية الإسرائيلية أصدرت أمرًا تحظر فيه البوح بتفاصيل التحقيق في قضية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وكان الأسرى الستة قد فروا من سجن جلبوع بعد أن تمكنوا من حفر نفق تحت أرضية السجن.

عزل وتحقيقات

أغلقت إدارة السجون كافة الأقسام بسجن جلبوع وعزلت قادة الحركة الأسيرة ومازالت تخضعهم للتحقيق منذ فرار الأسرى الستة من جلبوع .

ولم تخلِ إدارة السجون سجن جلبوع حتى اللحظة، وقامت بإخراج الاسرى واحتجازهم بالباصات حتى قاموا بتفتيشهم بشكل شخصي وتفتيش الغرف ثم أعادوهم لغرفهم بالسجن باستثناء قسم 2 والذي جرى إغلاقه وعزله خاصة غرفة رقم 5 التي كان يقبع بها الأسرى الستة.

وذكرت أن الأقسام جميعها مغلقة والتحقيق مستمر مع قادة الفصائل من الحركة الأسيرة داخل السجن، حيث تسود أجواء من التوتر والقلق في ظل إجراءات الإدارة التي أقدمت على نقل 30 أسيرا من نفس القسم إلى جهة غير معلومة، عقب عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي .

وللمزيد حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل، والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل عقب واقعة "الهروب الكبير" شاهد الفيديوجراف التالي: