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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

تحرير طفل أسيوط على
تحرير طفل أسيوط على يد رجال الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات اختطاف طفل أسيوط ، بعد ما تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز) بأنه أثناء لهو نجله (طفل – 6 سنوات) أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.

تفاصيل اختطاف طفل أسيوط

عقب اختطاف طفل أسيوط جرى تشكيل فريق بحث على الفور برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعي "الأمن الوطني ، الأمن المركزي" والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.

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التحريات توصلت إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامي وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب داخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز ، وقاموا بالاتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.. ومن خلال تكثيف التحريات والاعتماد على الإمكانيات الفنية ، ومصادر جمع المعلومات .. توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل داخل منزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم ( 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

تحرير طفل أسيوط

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

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على الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها - سلاح أبيض "مطواة" - الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة) ، وأمكن ضبط باقي المتهمين وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار) وتم تحرير طفل أسيوط المختطف سالمًا، الأمر الذي لاقى استحسان جميع أهالي القرية، واتخذت حيال الواقعة والمتهمين الإجراءات القانونية وجار استجوابهم بشأن جريمة اختطاف طفل أسيوط .  

 

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وللمزيد حول تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ورده إلى أهله سالما وتبادل إطلاق النار بين الشرطة والخاطفين شاهد الفيديوجراف التالي.. 

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