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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

سعد شلبي القائم بأعمال
سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي

قال سعد شلبي ، القائم بأعمال المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي ، إن 72% من مشجعي رياضة كرة القدم في مصر يشجعون النادي الأهلي .

تصريحات سعد شلبي 

وخلال تصريحات سعد شلبي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد" أكد أن "59 مليون مصري يشجعون النادي الأهلي وفقا لتقرير مركز بصيرة في عام 2014"، وفقًا لقوله. 

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وأضاف سعد شلبي أن النادي الأهلي حصل على 23 بطولة قارية في المركز الثاني عالميا خلف نادي ريال مدريد بـ 26 بطولة قارية. 

وتابع سعد شلبي : "النادي الأهلي حقق بطولتين دوري أبطال افريقيا وثالث كأس العالم في 8 شهور فقط، والأهلي منظومة رياضية قوية"، لتصبح تصريحات المدير التنفيذي للأهلي مثار بحث كبير على منصات التواصل ومحركات البحث بعد عرض الحلقة على "صدى البلد". 

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وضمن تصريحات سعد شلبي ما أكده بأن أماكن الانتظار والجراحات جزء من الخدمات التي يقدمها النادي الأهلي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن جراح مدينة نصر جزء أساسي من الخدمات للأعضاء، ويوفر 58 فرصة عمل مباشرة.

فروع النادي الأهلي 

وأضاف سعد شلبي "لدينا 5 فروع لـ النادي الأهلي وحجم الاستثمارات في فرع مدينة نصر تقدر بـ 251 مليون جنيه وفرع زايد به استثمارات بـ 207 ملايين جنيه استثمارات، وفرع الجزيرة به استثمارات بـ 81 مليون جنيه". 

وتابع سعد شلبي : "فرع النادي بالتجمع الخامس سيكون فخرا لكل مصري وحجم الاستثمارات به 761 مليون جنيه، ويتم تنفيذ تلك الفروع بأموال النادي الاهلي ".

العلامة التجارية للأهلي 

وأكمل سعد شلبي :" الاهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الاوسط، ولدينا مليار و92 مليون جنيه حجم استثمارات الأهلي في البنية التحتية".

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ومن ضمن تصريحات المدير التنفيذي للأهلي ما قاله بأن "لدينا 510 ملايين جنيه من الرعاية بأكبر عقد رعاية في المنطقة وأقرب منافسينا باع حقوق الرعاية والبث بـ 400 مليون جنيه والأهلي باع حقوق الرعاية والبث بـ 910 ملايين جنيه".

وللمزيد حول تصريحات المدير التنفيذي للأهلي كاملة وحديثه عن الأهلي ومنافسات الدوري المصري وبطولة الكأس شاهد الفيديوجراف التالي: 

سعد شلبي تصريحات سعد شلبي الأهلى تصريحات المدير التنفيذي للأهلي النادي الأهلي

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